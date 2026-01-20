Tragedia ferroviaria en España: sube a 41 la cifra de muertos y continúa la búsqueda de cuerpos en los vagones accidentados

Esta madrugada se confirmó el hallazgo de otro cadáver y los rescatistas creen haber encontrado otros dos. Hay 13 heridos internados en terapia intensiva.

Hoy 08:11

El balance de muertos del accidente entre dos trenes ocurrido en el sur de España el domingo aumentó en uno, y ya son 41, informaron este martes las autoridades regionales de Andalucía.

"La cifra de muertos se ha elevado a 41, tras recuperarse anoche el cuerpo sin vida de una persona de uno de los vagones" del tren de la compañía Iryo, informó en un comunicado el gobierno andaluz sobre el siniestro ocurrido en Adamuz, provincia de Córdoba, en un balance que aún podría aumentar.

Los equipos de rescate que se encuentran en el lugar intentan, en particular, levantar los vagones de uno de los trenes, que cayeron en un terraplén desde una altura de 4 metros.

Para ello, llegaron varias grúas. En su comunicado, el gobierno andaluz explicó que se "han realizado labores de compactaciones del terreno" para afianzar las grúas.

El presidente de la región de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, había calculado el lunes por la noche que las autoridades necesitarían entre "24-48 horas" para determinar "a ciencia cierta" el número de víctimas del accidente.