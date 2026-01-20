Estados Unidos: una anciana murió congelada tras ser olvidada en el patio de un geriátrico

La mujer, de 84 años, salió por una puerta de emergencia durante la noche y no pudo volver a entrar. La encontraron a la mañana siguiente con un cuadro de hipotermia.

Hoy 08:20

Una mujer de 84 años murió congelada en el patio de un geriátrico en el estado de Ohio, Estados Unidos. El personal del lugar no se dio cuenta de que había quedado afuera y la encontraron a la mañana siguiente con un cuadro de hipotermia que resultó fatal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dramático episodio ocurrió durante la noche del 23 de diciembre de 2024, pero salió a la luz en las últimas horas, luego de que se conociera la acusación formal que inició la familia de la jubilada.

Según consta en el documento judicial al que accedió el portal Law & Crime, Alvera Meuti estaba alojada en el Avenue at Warrensville Care and Rehabilitation Center en Cleveland cuando la noche de la tragedia salió al patio por una puerta de emergencia que se encontraba muy cerca de su habitación. La puerta se cerró detrás de ella y se trabó.

La enfermera que estaba a cargo esa noche, Amber Henderson, advirtió que la residente no estaba en su cama, pero imaginó que su familia la había ido a buscar para llevársela.

“A las 21.30, Henderson visitó la habitación de Alvera, pero esta no se encontraba allí. Sin embargo, no se presentó ningún informe ni se tomó ninguna medida para localizarla”, indican los denunciantes.

“Deberían haberse realizado comprobaciones adicionales para buscar, localizar o notificar a la familia de Alvera sobre su desaparición, lo cual no ocurrió”, señalan en el documento.

La Fiscalía del Condado de Cuyahoga indicó que Henderson “asumió que Alvera había salido de las instalaciones con su familia y continuó su turno”.

Recién a la medianoche empezó a preocuparse porque la mujer no aparecía y llamó a su familia para constatar que estuviera con ellos, pero no recibió respuesta.

A la mañana siguiente, cerca de las 06.30, la enfermera le informó a su supervisor que no había visto a Alvera en todo su turno.

En ese momento dieron aviso a las autoridades. El Departamento de Policía de Warrensville Heights llegó al lugar y, alrededor de las 8 encontraron a Alvera en el patio, acostada boca arriba, según informó la fiscalía.

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local, pero era demasiado tarde: fue declarada muerta ni bien llegó.

Henderson está acusada de homicidio involuntario. La familia de la víctima la señala como la principal responsable del descuido fatal.

También acusan al geriátrico, por no haber informado sobre la desaparición de Alvera ni haberle brindado una supervisión adecuada.

La enfermera se declaró inocente y deberá presentarse a una audiencia el próximo 27 de enero. En diálogo con WJW, la afiliada local de Fox, su abogado aseguró que Henderson “no hizo nada malo” y lanzó: “La defenderé con firmeza”.