Gran Hermano se renueva: Del Moro mostró la transformación de la pileta

El conductor sorprendió a los fans con imágenes inéditas del sector más icónico de la casa.

Hoy 09:22

Santiago Del Moro sorprendió al mostrar los cambios en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). El reality promete ser una versión renovada del ciclo y debutará en febrero.

En diciembre, cuando apenas había comenzado el casting, el conductor mostró una foto del parque. “Me preguntan todo el tiempo por la casa. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo, que cada día es más grande, jaja”, escribió en tono enigmático.

Este lunes, el conductor le puso fin al misterio y con una foto demostró que el patio había sido remodelado para evocar al mar. “Vamos a la playa. Prepárense. Gran Hermano: Generación Dorada. Febrero”, escribió sobre la imagen.

Cabe destacar que, a fines de diciembre, el conductor compartió la primera foto donde dejó ver el inicio de la obra. “Gran Hermano 2026. Chau pileta, gracias por tanto. Se vienen los cambios a la casa más famosa”, comentó en aquella oportunidad.