Villa Crespo: un policía federal disparó en la calle e hirió a un vecino

El hecho ocurrió a plena luz del día. La víctima fue trasladada al hospital Durand y el agresor quedó detenido.

Hoy 09:43

Un policía federal que circulaba en auto por el barrio porteño de Villa Crespo se bajó, comenzó a disparar e hirió a una persona que estaba entrando a su trabajo.

El violento episodio ocurrió poco antes de las 6 en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas. Personal de la Comisaría Vecinal 15 B de la Ciudad se acercó hasta allí tras ser alertado por los vecinos.

Cuando llegaron, los efectivos se encontraron con una violenta situación: el atacante, un cabo de la Federal, había descendido de su vehículo, un Volkswagen negro, y había comenzado a disparar al aire justo en el momento en el que un grupo de empleados ingresaba a una empresa de alimentos.

En ese contexto, alcanzó a herir a un hombre que se desempeña como chofer en el lugar. La víctima recibió un disparo en la pierna izquierda, por lo que rápidamente se solicitó una ambulancia.

Poco después, personal del SAME llegó a la zona y lo trasladó de urgencia al hospital Durand. Pese a la violenta situación, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Por otra parte, el autor de los disparos fue reducido y quedó detenido. Según especificaron los testigos del ataque, el agresor se encontraba alterado y se investiga si estaba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.

Por el momento se desconoce si hubo una discusión previa con la víctima, si se trató de un ataque premeditado o si fue al azar.

Hay un importante operativo en la zona llevado adelante por la Policía de la Ciudad que se encuentra tomando declaración a los testigos. Los peritos trabajan en el lugar para recopilar las pruebas que ayuden a determinar lo sucedido.

Sumado a ello, se secuestró la pistola 9 milímetros con la que el policía efectuó los disparos.