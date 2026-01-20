Ingresar
El gesto de Mauro Icardi que desató polémica en el cumpleaños de su hija

Desde Turquía, el futbolista fue duramente cuestionado en redes sociales.

Hoy 09:50

Este lunes fue el cumpleaños número once de la hija mayor de Mauro Icardi y Wanda Nara, que lo celebró en Argentina junto a su mamá.

En el marco de esta fecha especial, muchos esperaban la aparición del futbolista en las redes sociales, como todos los años, con un saludo para la nena. Sin embargo, no sucedió.

“Felices 11, amor de mi vida. Solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo. Siempre juntitas, te amo con todo mi ser. Siempre voy a estar para cumplir tus sueños”, escribió Wanda en sus historias de Instagram.

Por su parte, Mauro no publicó nada y muchos lo cuestionaron en las redes, ya que sí compartió saludos cuando cumplieron los hijos de la China Suárez.

