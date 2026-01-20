Amanda Seyfried relativizó la importancia de ganar un premio Óscar

La actriz aseguró que el verdadero impacto en la carrera profesional está en la nominación y no en la obtención de la estatuilla, y afirmó no sentir presión ante una posible candidatura este año.

La actriz estadounidense Amanda Seyfried afirmó que ganar un premio Óscar “no es importante”, aunque destacó el valor que tiene una nominación dentro de la industria cinematográfica. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a The New Yorker.

Seyfried, quien fue nominada en 2021 por su interpretación en Mank, sostuvo que el reconocimiento más relevante es ser considerada por la Academia, más allá del resultado final. “¿Recuerdas quién ganó en los últimos diez años? La victoria no es importante, pero la nominación sí lo es, porque te impulsa hacia adelante”, expresó.

Ante la posibilidad de volver a ser nominada este año por su trabajo en El testamento de Ann Lee, la actriz señaló que no siente ansiedad por el resultado. “¿Necesito ganar un Óscar ahora o en el corto plazo? No. ¿Sería algo positivo? Claro que sí. Pero no es necesario”, afirmó. En ese sentido, remarcó que la longevidad de una carrera actoral depende de decisiones sostenidas en el tiempo y de priorizar proyectos artísticos por sobre los estrictamente comerciales.

La actriz también indicó que, en caso de no ser nominada, no lo consideraría un retroceso profesional. Según explicó, su trayectoria incluye tanto éxitos comerciales como producciones que no alcanzaron las expectativas de taquilla, una situación que considera habitual en la industria.

Las nominaciones a los Premios Óscar se conocerán esta semana y, de confirmarse su candidatura, sería la segunda nominación de Amanda Seyfried a lo largo de su carrera.

