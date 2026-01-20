El municipio realizó el recambio de luminarias sobre Avenida del Libertador

Con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos lumínicos mediante la incorporación de un sistema de iluminación inteligente basado en tecnología LED.

La Dirección de Iluminación dependiente de la Secretaría de Obras Publicas de la Municipalidad de La Banda inició la semana realizando el recambio de luminarias ubicadas sobre Avenida del Libertador.

El objetivo de estas acciones es optimizar la gestión de los recursos lumínicos mediante la incorporación de un sistema de iluminación inteligente basado en tecnología LED, interconectado y con un nivel de iluminación apropiado para cada lugar y, a la vez, lograr un servicio más eficiente, económico y sostenible.

Cabe destacar, que la luminaria LED colabora en la generación de entornos seguros, una de las prioridades en materia de seguridad que ha planteado el Estado Municipal.

La incorporación de este equipamiento mejora notablemente la visibilidad de los entornos, ofreciendo una luz potente y focalizada, a diferencia de los globos convencionales que emiten una luz más difusa.

Además, el recambio a LED también reduce los costos de mantenimiento en iluminación, ya que dichos artefactos poseen mayor vida útil y proporcionan un ahorro energético por cada unidad instalada del 40%, permitiendo una utilización más eficaz de la energía.