El tiempo para este miércoles 21 de enero en Santiago del Estero: anuncian 31º de máxima y cielo algo nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa buen tiempo para este miércoles 21 de enero, con temperaturas agradables y cielo algo nublado durante toda la jornada.

Hoy 01:25

Este miércoles 21 de enero, Santiago del Estero tendrá una jornada cálida, con una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 21 °C, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se presentará algo nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvias, lo que permitirá el normal desarrollo de actividades al aire libre.

Para quienes planean jornadas al aire libre o eventos en la ciudad, las condiciones del miércoles acompañan con cielos mayormente tranquilos y ambiente cálido.

De acuerdo con el pronóstico extendido, la jornada del jueves mantendrá la tendencia de temperaturas altas con una máxima de 34 °C y una mínima de 21 °C. El cielo estará algo nublado durante todo el día, aunque sin expectativas de precipitaciones, lo que podría moderar ligeramente la sensación térmica.

