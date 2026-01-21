Robo millonario en Loreto: sustrajo $14 millones, compró un auto y pidió enterrar el dinero

El hecho ocurrió en el barrio La Colonia. Tras una denuncia y una rápida investigación policial, se recuperó gran parte del dinero sustraído y tres personas quedaron implicadas.

Hoy 06:44

Un audaz robo se registró el domingo en una vivienda del barrio La Colonia de la ciudad de Loreto, donde un comerciante y productor ganadero fue despojado de $14.000.000 mientras se encontraba fuera de su casa durante dos horas.

Según relató el damnificado, Diego Sebastián Aranda, el dinero correspondía a ahorros de dos o tres años provenientes de su actividad ganadera y de una carnicería. “Entre las 17 y las 19 ingresaron a robar. Entraron por la puerta del frente, que aparentemente quedó mal cerrada, y fueron directamente a donde estaba la plata”, explicó.

El comerciante indicó que los delincuentes no revolvieron la vivienda, sino que se dirigieron directamente a su habitación, donde abrieron una valija con ropa ubicada sobre el ropero y sustrajeron una bolsa con el dinero, el cual tenía previsto depositar en el banco al día siguiente.

Tras advertir el faltante, Aranda realizó la denuncia y personal policial, junto a efectivos de Criminalística y del Departamento de Investigaciones, inició las averiguaciones que permitieron obtener una pista clave.

Como resultado del operativo, los investigadores establecieron que en el barrio Oeste de Loreto un hombre estaba enterrando dinero en el fondo de su vivienda. Al llegar al lugar, los efectivos sorprendieron a Ramón Coronel (35), quien manifestó que un amigo le había pedido que “guarde” $4.000.000 bajo tierra.

El autor del pedido fue identificado como Claudio Alberto Bustos (51), domiciliado en Quimilí Bajada, quien luego confesó haber sustraído el dinero. Bustos admitió que compró un automóvil Renault por $4.000.000, que además tenía $1.500.000 en la guantera del vehículo y $219.900 en su billetera.

Asimismo, declaró que entregó parte del dinero a su concuñado, Yonathan Toloza (27), residente en una vivienda colindante. Al conocer el origen ilícito de la suma, Toloza devolvió $441.000, útiles escolares adquiridos por $160.000 y un comprobante de pago de una cuota por $193.373.

Finalmente, todo el dinero y los bienes fueron secuestrados, y los tres implicados quedaron a disposición de la Justicia, siendo trasladados a sede policial por orden de la Fiscalía interviniente.