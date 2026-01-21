Profesora fue estafada en $50 millones con un departamento y dos vehículos

La denuncia fue presentada ante el Departamento Delitos Económicos y apunta a un intercambio de un inmueble por dos vehículos que luego desaparecieron tras presentar graves fallas mecánicas.

Hoy 07:13

Una profesora de educación física denunció ante el Departamento Delitos Económicos una presunta estafa cercana a los $50.000.000, tras haber entregado un departamento a cambio de dos vehículos que posteriormente presentaron graves fallas mecánicas y cuyo paradero actual se desconoce.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación fue realizada por Gianina Paola Donis, quien declaró que en junio de 2025 acordó la venta de un departamento ubicado en calle 2, entre Moreno y Garibaldi, del barrio Ramón Carrillo. Según su testimonio, el comprador fue un hombre de apellido Abdelnur, quien habría entregado como parte de pago una combi y un automóvil Volkswagen Vento.

De acuerdo con la denuncia, meses después de concretada la operación, ambos vehículos comenzaron a presentar serios problemas mecánicos. Ante esta situación, Abdelnur habría sugerido que las unidades fueran trasladadas a una concesionaria situada sobre calle Libertad, con el objetivo de resolver los desperfectos.

Sin embargo, la denunciante indicó que la situación se agravó, ya que dos meses después los vehículos desaparecieron. Donis afirmó que fue informada de que las unidades habrían sido retiradas sin su consentimiento por un hombre de apellido Juárez.

La docente manifestó que, tras realizar averiguaciones por su cuenta, sospecha que se trató de una maniobra para despojarla tanto del departamento como de los vehículos, y señaló que las personas mencionadas habrían actuado de manera coordinada. Asimismo, expresó que presume que las unidades habrían regresado a manos de los mismos involucrados.

Ante esta situación, Donis recurrió a la Justicia y solicitó que se disponga la búsqueda y recuperación de los vehículos, remarcando que toda la documentación vinculada a la operación se encuentra en su poder. La causa quedó en manos de las autoridades competentes, que continúan con las actuaciones correspondientes.