Reconocido médico denunció el robo de 40 mil dólares que tenía guardados en su clínica

El dinero, de acuerdo a lo manifestado en sede policial, estaba en una oficina de un centro de salud de calle Güemes. La Justicia ordenó varias medidas para tratar de esclarecer el hecho.

Hoy 06:14

Personal de la Comisaría Primera, junto con sus pares de la División Robo y Hurto, realizan averiguaciones para esclarecer el supuesto robo que sufrió un conocido médico flebólogo santiagueño que denunció que le sustrajeron U$S 40.000.

La investigación, que está bajo el mando de la fiscal Melissa Fadel Pagani, comenzó en la mañana del martes cuando el Dr. Ramón Antonio Storniolo se presentó en la Comisaría Primera e informó que fue víctima de un ilícito.

El profesional denunció que desconocidos ingresaron a una de las oficinas de su clínica, ubicada sobre calle Güemes, y desde uno de los cajones del escritorio sacaron la mencionada suma de dinero en moneda extranjera.

El galeno, en su denuncia, remarcó que dentro de un sobre blanco había más de 840.000 dólares. Explicando a su vez que al lugar solo tienen acceso dos instrumentistas a quienes él les facilita la llave.

Remarcó que notó el ilícito el día 16 cuando fue a buscar el dinero. Ante los dichos del profesional, los uniformados se comunicaron de inmediato con la fiscal de turno, Dra. Melissa Fadel Pagani.

La representante del Ministerio Público Fiscal dispuso que peritos de Criminalística se hagan presentes en el centro médico y allí realicen levantamiento de huellas, fotografía y planimetría.

Además pidió que se secuestren las imágenes de las cámaras de seguridad del centro de salud y que se haga un relevamiento por la zona para ubicar otras cámaras que puedan aportar más información y lleven a esclarecer el hecho.