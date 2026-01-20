Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ENE 2026 | 23º
X
Locales

Se dictará un taller gratuito de elaboración de sahumerios artesanales y repelentes en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

Estas acciones se enmarcan en las políticas de promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani,

Hoy 12:16
La Banda

La Municipalidad de La Banda informa que el martes 27 de enero a las 18 se llevará a cabo un taller gratuito de Elaboración de Sahumerios Aromáticos y Repelentes, destinado a toda la comunidad que tendrá lugar en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes ubicada en el barrio El Cruce.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro es organizado por el personal de la Sala Villa Elena dependiente de la Dirección General de Salud en el marco de la campaña de prevención contra el Dengue que se implementa en distintos sectores de la ciudad.

Durante el taller, los participantes aprenderán a elaborar sahumerios aromáticos y con propiedades repelentes, promoviendo prácticas preventivas naturales, accesibles y sustentables para el cuidado de la salud y la prevención del Dengue en los hogares.

Además, se informó que se continuará desarrollando una agenda de talleres gratuitos relacionados con esta temática.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de promoción de la salud impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que prioriza la educación sanitaria, el trabajo territorial y la participación comunitaria como ejes fundamentales para el bienestar de la población.


TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Duele mucho”: el testimonio de un senegalés que denuncia discriminación cotidiana en Santiago del Estero
  2. 2. Caso Agostina Páez: denunciaron que desconocidos ingresaron a su departamento en Río haciéndose pasar por policías
  3. 3. El tiempo para este martes 20 de enero en Santiago del Estero: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin lluvias
  4. 4. Funcionaria policial denunció a una concesionaria por millonaria estafa
  5. 5. El Tottenham de Romero se juega la clasificación ante el Borussia Dortmund en la Champions League
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT