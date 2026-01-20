Qué dicen en Boca ante la confirmación desde Colombia que Hinestroza jugará en Vasco da Gama

Aunque desde el entorno del fútbol colombiano aseguran que Marino Hinestroza jugará en Brasil, en Boca mantienen cautela y sostienen que la negociación sigue abierta. El pase está en pausa, pero no descartado.

Hoy 12:17

En Brandsen 805 la sorpresa fue total. En Boca esperaban a Marino Hinestroza en estos días para firmar su contrato, pero el colombiano nunca apareció ni llegó una confirmación formal de Atlético Nacional. A pesar de que desde Colombia dan por cerrada su llegada a Vasco da Gama, en el Xeneize aseguran que el pase no está caído y que la operación quedó en stand by.

La negociación entre Boca, Atlético Nacional y Hinestroza ya se transformó en la gran novela del mercado de pases 2026. En pocos días pasó del optimismo total a las complicaciones, rumores de caída y nuevas idas y vueltas. La irrupción de Vasco, con una propuesta económica superior, cambió el escenario y hoy deja al extremo más afuera que adentro de La Bombonera.

Sin embargo, puertas adentro manejan el tema con extrema cautela. En Boca entienden que Atlético Nacional modificó su postura más de una vez durante la negociación y no descartan un giro de último momento. De hecho, el club aún espera una respuesta formal al mail enviado el viernes, en el que aseguró cumplir con todas las condiciones económicas pactadas. Desde entonces, no hubo novedades.

Tampoco existieron nuevos contactos desde el entorno del jugador, que había mostrado predisposición a vestir la camiseta azul y oro antes de que apareciera con fuerza la opción brasileña. Con el cierre del mercado cada vez más cerca, la historia promete definiciones en las próximas horas. Lo que era optimismo pleno en Boca hoy es prudencia e incertidumbre, y el extremo de 23 años, pedido expreso de Juan Román Riquelme, está por ahora en serio riesgo.