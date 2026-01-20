Ingresar
Con total éxito culmina el proyecto “Vacaciones en el Cine Renzi”

Dicha actividad estuvo enmarcada en las propuestas verano para los niños bandeños impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

Hoy 12:18
La Banda

La Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de La Banda informó que el miércoles 21 a partir de las 9 se realizará el cierre del proyecto “Vacaciones en el Cine Renzi” con una función especial.

Al respecto, se indicó que esta actividad estuvo enmarcada en las propuestas verano para los niños bandeños impulsadas desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani en las que vienen desarrollando todo tipo de propuestas deportivas y recreativas.

En este sentido, la Dirección de Juntas Vecinales fue la encargada de organizar las visitas de los niños, oriundos de diferentes barrios de la ciudad de La Banda, quienes pudieron disfrutar de los estrenos de películas infantiles y un refrigerio pensados en que puedan pasar un tiempo de diversión y esparcimiento.

