Incendio en una maderera puso en riesgo viviendas y alteró la calma del Bº Campo Contreras

El siniestro ocurrió en la intersección de calle 64 e Ingenio Contreras. Dos dotaciones de Bomberos lograron controlar las llamas, que pusieron en riesgo viviendas cercanas. Se escucharon explosiones y no se reportaron heridos.

Hoy 13:03

Un incendio se registró en el fondo de una maderera ubicada en calle 64 e Ingenio Contreras, en el barrio Campo Contreras, generando momentos de preocupación entre los vecinos por la cercanía de las viviendas lindantes.

Según se informó, el fuego avanzó con rapidez y durante el siniestro se escucharon explosiones, lo que incrementó la alarma en la zona. Ante la situación, acudieron dos dotaciones de Bomberos, que trabajaron intensamente para contener y extinguir las llamas, logrando evitar que el incendio se propagara.

De acuerdo con las primeras versiones, el incendio se habría originado cuando una persona encendió un fuego con la intención de espantar moscas, pero la situación se salió de control y derivó en el siniestro.

Las autoridades continúan con las tareas de enfriamiento y verificación, mientras se evalúan los daños materiales y se investigan las circunstancias exactas que dieron origen al incendio.

