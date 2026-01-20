Marcos Acuña quedó descartado para el debut de River en el Apertura

El lateral no estará ante Barracas Central por el traumatismo que arrastra en un pie.

Hoy 14:07

River retomó los entrenamientos tras cerrar la pretemporada con el triunfo por penales ante Peñarol y la principal novedad fue la confirmación de que Marcos Acuña no llegará al debut del Apertura. El lateral izquierdo sigue afectado por un traumatismo en el pie y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en la primera fecha del torneo.

El Huevo arrastra la molestia desde el pisotón sufrido ante Racing el 24 de noviembre pasado y se perdió toda la pretemporada. Si bien realizó trabajos de kinesiología y algunas tareas de campo, nunca pudo exigirse al máximo, no participó de ejercicios formales y tampoco estuvo en los amistosos ante Millonarios y el conjunto uruguayo. Por ese motivo, Gallardo optó por preservarlo.

En este contexto, Matías Viña será titular y tendrá su debut oficial desde el arranque. El uruguayo dejó una muy buena imagen en los partidos de preparación y le dio tranquilidad al entrenador para cubrir el lateral izquierdo sin Acuña. Será la única modificación confirmada en la defensa.

En cuanto a Franco Armani, el DT lo esperará hasta último momento. El arquero cumplirá recién el sábado los 21 días desde el desgarro en el gemelo derecho y llega con lo justo en lo físico. De todos modos, las buenas actuaciones del juvenil Santiago Beltrán le permiten a River no apurar la vuelta del capitán.

La buena noticia del día fue la recuperación de Fabricio Bustos, quien dejó atrás una sobrecarga muscular y estará disponible para el banco en el estadio Claudio Chiqui Tapia, como alternativa de Gonzalo Montiel. En el mediocampo, la gran duda pasa por el acompañante de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ya que el tridente con Kevin Castaño no convenció. Galoppo, Tomás Galván o Santiago Lencina pelean por un lugar, mientras que arriba Quintero, Colidio y Driussi aparecen como los principales candidatos. Todo se definirá en el táctico del jueves.