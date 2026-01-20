Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ENE 2026 | 25º
X
Somos Deporte

Marcos Acuña quedó descartado para el debut de River en el Apertura

El lateral no estará ante Barracas Central por el traumatismo que arrastra en un pie.

Hoy 14:07

River retomó los entrenamientos tras cerrar la pretemporada con el triunfo por penales ante Peñarol y la principal novedad fue la confirmación de que Marcos Acuña no llegará al debut del Apertura. El lateral izquierdo sigue afectado por un traumatismo en el pie y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en la primera fecha del torneo.

El Huevo arrastra la molestia desde el pisotón sufrido ante Racing el 24 de noviembre pasado y se perdió toda la pretemporada. Si bien realizó trabajos de kinesiología y algunas tareas de campo, nunca pudo exigirse al máximo, no participó de ejercicios formales y tampoco estuvo en los amistosos ante Millonarios y el conjunto uruguayo. Por ese motivo, Gallardo optó por preservarlo.

En este contexto, Matías Viña será titular y tendrá su debut oficial desde el arranque. El uruguayo dejó una muy buena imagen en los partidos de preparación y le dio tranquilidad al entrenador para cubrir el lateral izquierdo sin Acuña. Será la única modificación confirmada en la defensa.

En cuanto a Franco Armani, el DT lo esperará hasta último momento. El arquero cumplirá recién el sábado los 21 días desde el desgarro en el gemelo derecho y llega con lo justo en lo físico. De todos modos, las buenas actuaciones del juvenil Santiago Beltrán le permiten a River no apurar la vuelta del capitán.

La buena noticia del día fue la recuperación de Fabricio Bustos, quien dejó atrás una sobrecarga muscular y estará disponible para el banco en el estadio Claudio Chiqui Tapia, como alternativa de Gonzalo Montiel. En el mediocampo, la gran duda pasa por el acompañante de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ya que el tridente con Kevin Castaño no convenció. Galoppo, Tomás Galván o Santiago Lencina pelean por un lugar, mientras que arriba Quintero, Colidio y Driussi aparecen como los principales candidatos. Todo se definirá en el táctico del jueves.

TEMAS Marcos Acuña Liga Profesional de Fútbol Club Atlético River Plate

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Duele mucho”: el testimonio de un senegalés que denuncia discriminación cotidiana en Santiago del Estero
  2. 2. Caso Agostina Páez: denunciaron que desconocidos ingresaron a su departamento en Río haciéndose pasar por policías
  3. 3. El tiempo para este martes 20 de enero en Santiago del Estero: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin lluvias
  4. 4. Funcionaria policial denunció a una concesionaria por millonaria estafa
  5. 5. La Policía secuestró más de 900 kilos de hojas de coca durante un control en la frontera norte
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT