El grande de Italia que sigue de cerca a Mastantuono tras los silbidos en Real Madrid

El volante ex River atraviesa un presente irregular en el Merengue y, tras los cuestionamientos del Bernabéu, un gigante de Europa busca incorporarlo.

Hoy 14:13

Los silbidos que bajaron el último sábado desde las tribunas del Santiago Bernabéu no pasaron desapercibidos. En una noche tensa para Real Madrid, uno de los futbolistas apuntados fue Franco Mastantuono, que todavía no logra consolidarse y atraviesa una etapa de adaptación compleja en la Casa Blanca. Su talento, de todos modos, sigue generando interés en Europa y en las últimas horas apareció un gigante al acecho.

Según informó Calciomercato, Inter de Milán incluyó al volante argentino en su radar de cara a la próxima temporada. En el Nerazzurro ven su posible llegada como una oportunidad estratégica, aprovechando el contexto actual del Real y la necesidad del jugador de sumar continuidad y confianza.

El interés responde a una política clara del club italiano, marcada por Oaktree, el grupo propietario: potenciar el plantel con talento joven y proyección internacional. En ese plan ya habían aparecido nombres ligados al Madrid como Nico Paz y Arda Güler, pero ambas opciones se enfriaron por decisiones internas de la dirigencia encabezada por Florentino Pérez.

Ante ese escenario, el nombre de Mastantuono ganó fuerza. En Italia aseguran que es el juvenil con más chances de salir en la próxima ventana, ya que en el Real no descartan darle rodaje fuera de España para que termine de adaptarse a la presión y al ritmo de las grandes ligas.

La alternativa que se analiza es una cesión o venta con derecho de recompra, un formato que Inter ya aceptó en operaciones recientes. El antecedente inmediato es el de Nico Paz en Como 1907, una negociación que dejó conformes a todas las partes y que hoy funciona como modelo para intentar un acuerdo similar.

Con apenas 18 años, Mastantuono transita su primera experiencia europea tras ser transferido por River a mediados de 2025. Ya recuperado de una lesión en el pubis, alternó titularidades y minutos desde el banco, con números que muestran destellos pero sin continuidad: dos goles y una asistencia en 19 partidos oficiales.

El contexto de Inter aparece como un fuerte atractivo. Líder en la Serie A, con un Lautaro Martínez encendido y con vida en todos los frentes —Copa Italia y Champions League—, el equipo de Cristian Chivu busca sostener su ambición sumando juventud de elite. En ese escenario, el nombre de Mastantuono empieza a tomar cada vez más protagonismo.