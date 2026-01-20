San Lorenzo pagó todas sus deudas: qué falta para que se levanten las inhibiciones

El Ciclón cumplió con los 14 pagos pendientes ante FIFA y quedó a un paso de quedar habilitado para sumar refuerzos en este mercado de pases.

San Lorenzo terminó de saldar este lunes todas las inhibiciones que arrastraba y dio un paso clave para normalizar su situación deportiva. En total fueron 14 deudas, de las cuales once se cancelaron en los últimos días, lo que le permitirá al club oficializar las incorporaciones que ya cerró pero que aún no pudo presentar.

Por ahora, el club no emitió un comunicado oficial. La razón es que la dirigencia espera que los pagos impacten formalmente en el sistema de FIFA y que, una vez actualizada la información, se levanten de manera automática las sanciones. De hecho, en el sitio web del máximo organismo del fútbol mundial todavía figuran las inhibiciones, algo que se resolvería en las próximas horas.

La gestión transitoria encabezada por Sergio Costantino había asumido el compromiso de ordenar las cuentas tras la acefalía institucional que derivó en la salida de Marcelo Moretti en diciembre pasado. El primer paso fue regularizar los salarios de empleados y del plantel profesional, y luego avanzar con el pago de las deudas que mantenían al club bloqueado en el mercado.

En paralelo, el Ciclón no se quedó quieto y avanzó en refuerzos. Días atrás cerró la llegada del volante Mauricio Cardillo, que quedó libre de Independiente Rivadavia, y este lunes se realizó la revisión médica Gregorio Rodríguez, delantero que arriba desde Melgar y tuvo un paso previo por Instituto.

Una vez levantadas las inhibiciones, ambos futbolistas serán presentados oficialmente, aunque el DT Damián Ayude pretende más incorporaciones. Ya hay gestiones en marcha por Gonzalo Abrego, volante de Godoy Cruz que podría llegar a préstamo, y por el delantero Jonathan Torres, actualmente en Cerro Porteño y con pasado en Sarmiento. Con las cuentas saldadas, San Lorenzo vuelve a tener margen para reforzarse y mirar el semestre con algo más de alivio.