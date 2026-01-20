Paul Scholes le respondió a Lisandro Martínez: “No cambié mi opinión sobre él”

Tras el cruce posterior al derby de Manchester, la leyenda del United volvió a criticar al defensor argentino y puso en duda que pueda ser campeón de liga con los Reds.

El cruce entre Paul Scholes y Lisandro Martínez sumó un nuevo capítulo después del clásico de Manchester. La leyenda del United recogió el guante tras las declaraciones del defensor argentino y fue tajante: “No he cambiado mi opinión sobre Lisandro Martínez”, pese al sólido triunfo ante el City.

La polémica se había iniciado en la previa del derby, cuando Scholes ironizó sobre el cruce entre el zaguero y Erling Haaland, al asegurar que podía imaginar al noruego “anotando y lanzando al defensor de 1,75 metros a la red”. Sin embargo, el partido terminó con victoria 2-0 del United, y Martínez fue una de las figuras al neutralizar al goleador ciudadano.

Luego del encuentro, el campeón del mundo no esquivó la polémica y respondió con dureza: “Puede decir lo que quiera. Ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”. Además, remarcó que su foco está puesto en el equipo: “Sólo me concentro en mi rendimiento y en darlo todo por este club hasta el último día”.

Lejos de bajar el tono, Scholes volvió a la carga y reveló un contacto previo con el argentino. “Intercambié mensajes de Instagram con Lisandro hace un tiempo. Estaba molesto por algo que dije, le mandé mi número de teléfono, pero no escuché nada más”, contó el exvolante inglés.

“Me dijo que perdió todo el respeto que tenía hacia mí”, agregó Scholes, aunque reconoció el nivel del defensor ante el City: “Cuando tenés críticas, tenés que usarlas como combustible, así que creo que tenemos algo de mérito por el partido que jugó”.

De todos modos, el histórico mediocampista fue contundente en su cierre: “No he cambiado mi opinión sobre Lisandro Martínez todavía. No estoy seguro de que se pueda ganar una liga con él en el equipo”. Un nuevo capítulo en una relación tensa que promete seguir sumando declaraciones.