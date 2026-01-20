Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial y desplegar su agenda internacional

El mandatario viajó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el asesor Federico Sturzenegger.

El presidente Javier Milei arribó este martes a Davos, Suiza, para participar del Foro Económico Mundial, uno de los encuentros más influyentes del escenario global, donde formará parte de una cumbre destinada a impulsar la creación del denominado Consejo de Paz, una iniciativa promovida por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante su estadía en la ciudad alpina, Milei mantendrá reuniones con CEOs de bancos internacionales, referentes del mundo financiero y empresarios, con una agenda centrada en posicionar a la Argentina dentro del debate económico global y captar inversiones extranjeras.

Mientras el Presidente despliega su estrategia internacional, en la Argentina el clima político atraviesa una semana de alta tensión. En la Casa Rosada se profundizaron las diferencias internas tras el escándalo en el fútbol argentino por la designación de veedores para auditar las cuentas de la AFA, una medida que generó cruces dentro del oficialismo.

En paralelo, la reforma laboral continúa dividiendo a los gobernadores y obliga al Gobierno a encarar una negociación quirúrgica para reunir los votos necesarios en el Congreso. Aun así, el Ejecutivo confía en sostener el DNU que introduce cambios en el área de Inteligencia y ya trabaja en una nueva reestructuración de la SIDE.

En el plano internacional, desde La Libertad Avanza anticiparon que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur será tratado primero en la Cámara de Diputados, con la expectativa de lograr una aprobación rápida.

De este modo, mientras Milei busca respaldo político y económico en Davos, el Gobierno enfrenta en simultáneo definiciones clave en el frente interno, con negociaciones abiertas que marcarán el pulso de las próximas semanas.