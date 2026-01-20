Llamativa presencia de camalotes en el Río Dulce tras la crecida del cauce

La presencia masiva de camalotes en las aguas del Río Dulce llamó la atención de vecinos y pescadores de Santiago del Estero en los últimos días, luego de la crecida registrada en el cauce.

Hoy 21:01

El inusual fenómeno comenzó a observarse tras el aumento del nivel del Río Dulce, que arrastró grandes concentraciones de algas visibles en distintos sectores, como por ejemplo en el del Parque Aguirre, generando sorpresa por el aspecto verdoso del agua y la acumulación en las orillas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Especialistas señalan que este tipo de apariciones suele estar asociado a cambios bruscos en el caudal, la temperatura del agua y el arrastre de nutrientes, aunque no es habitual ver tal volumen en este tramo del río.

Mientras tanto, autoridades y organismos ambientales siguen de cerca la situación para determinar el impacto que podría tener en el ecosistema y descartar riesgos para la población.