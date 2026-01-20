Alerta del CPIA por intentos de estafa: advierten que no realizan llamadas ni envían mensajes por WhatsApp

El Consejo Profesional de la Ingeniería y Afines de Santiago del Estero emitió un comunicado al respecto.

El Consejo Profesional de la Ingeniería y Afines (CPIA) de Santiago del Estero emitió un comunicado urgente para alertar y concientizar a la comunidad sobre una modalidad de estafa que se viene registrando en los últimos días.

Desde la institución aclararon de manera tajante que no están realizando llamadas telefónicas ni enviando mensajes vía WhatsApp, por lo que cualquier contacto de ese tipo debe considerarse falso.

Según detallaron, los responsables de este hecho delictivo se hacen pasar por representantes del CPIA y contactan a profesionales o ciudadanos en general con el pretexto de supuestos reempradronamientos, trámites administrativos u otras gestiones.

El objetivo es generar confusión y obtener datos personales o inducir a acciones que pueden derivar en perjuicios económicos.

Ante esta situación, desde el Consejo solicitaron extremar las precauciones, no brindar información personal ni profesional, no responder mensajes sospechosos y desconfiar de cualquier comunicación no realizada por los canales oficiales. Además, pidieron colaborar con la concientización compartiendo esta advertencia, para evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de estafa.