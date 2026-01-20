Luciano Castro confirmó su separación de Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

En un diálogo íntimo con la periodista Pía Shaw, el actor confirmó su separación de Griselda Siciliani y expresó con crudeza el momento que está viviendo.

Hoy 17:33

“Estoy destrozado. Perdí al amor de mi vida”, le confesó Castro a la panelista de A la Barbarossa durante un encuentro que mantuvieron en Mar del Plata, donde el actor se encuentra trabajando.

Según relató Pía Shaw, se encontró con Luciano acompañado por sus hijos y, a partir de la relación profesional y personal que mantienen desde hace más de 20 años, el actor accedió a hablar con total sinceridad. “Yo me acerqué, estuve en la carpa con él, charlamos bastante. No quiere hablar públicamente ni dar declaraciones, pero estaba muy arrepentido de todo lo que viene pasando”, explicó la periodista.

En ese contexto, Shaw remarcó que Castro se mostró golpeado por la exposición mediática y por las consecuencias personales de la situación. “Está muy mal, muy triste”, sostuvo.

Además, el actor expresó su malestar por el trato que recibe en los medios. “Me mandan a la hoguera”, habría dicho, en referencia al escrutinio público al que se ve sometido desde que estalló el escándalo.

De esta manera, Luciano Castro confirmó la ruptura con Griselda Siciliani, en medio de un escenario de arrepentimiento, dolor y bajo perfil, lejos de las cámaras y los micrófonos.