La abogada santiagueña Agostina Páez dejó el departamento donde vivía tras un episodio de pánico

“Me quieren matar aquí”, le habría dicho abogada e influencer santiagueña a su padre, Mariano Páez, visiblemente angustiada luego que tres hombres ingresaron sorpresivamente a la vivienda.

Hoy 17:59

Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la preocupación luego de abandonar de manera urgente el departamento en el que residía en Río de Janeiro. Según relató su abogado Sebastián Robles a Noticiero 7, las personas que ingresaron al lugar afirmaron ser policías, aunque “todo era confuso”. Tras el hecho, los encargados del edificio le recomendaron que se retirara por su propia seguridad.

El caso de Páez se encuentra bajo investigación en la Justicia brasileña, luego de una denuncia por injuria racial ocurrida el 14 de enero en un boliche de la zona sur de Río. De acuerdo a la causa, las cámaras de seguridad habrían registrado gestos y expresiones discriminatorias, un delito que en Brasil es equiparado al racismo y prevé penas de dos a cinco años de prisión.

En paralelo, la Justicia le dio un plazo de cinco días para colocarse una tobillera electrónica, medida que busca impedir que abandone el país. El diario O Globo informó que, hasta el momento, la joven no cumplió con ese requerimiento.

El jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, Diego Salarini, confirmó que la investigación se encuentra en su etapa final y que en los próximos días el expediente será remitido al Ministerio Público. También se esperan nuevas declaraciones de testigos y del gerente del local donde ocurrió el hecho.

Ante el agravamiento de la situación, la defensa anunció que presentará un habeas corpus para intentar que Páez pueda regresar a la Argentina. “Está casi detenida, en circunstancias confusas y adversas”, sostuvo Robles, quien además denunció que la joven recibió amenazas a través de redes sociales.

La familia evalúa viajar a Brasil para acompañarla, mientras el Consulado argentino en Río de Janeiro ya tomó contacto con la joven y le ofreció asistencia.

El caso genera creciente preocupación en Santiago del Estero, donde familiares y allegados siguen con atención la evolución de la causa y el estado emocional de la abogada.