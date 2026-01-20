Amenazó a su expareja con un cuchillo y terminó detenido en el barrio Sarmiento

El violento episodio ocurrió en una vivienda de avenida Libertador y Pedro León Gallo. La víctima denunció que el acusado no acepta la separación y teme por su integridad física.

Un grave hecho de violencia de género fue denunciado por una mujer de 38 años, quien aseguró haber sido amenazada con un cuchillo por su expareja en el domicilio que ambos aún comparten, ubicado sobre avenida Libertador y Pedro León Gallo, en el barrio Sarmiento.

De acuerdo a la denuncia radicada en la Comisaría 13, la mujer indicó que mantuvo una relación sentimental con el acusado, Rodríguez (39), durante 14 años. Si bien el vínculo finalizó hace más de un año, continúan residiendo en la misma vivienda junto a sus cuatro hijos en común.

Según relató la damnificada, el acusado no acepta la separación y durante el último fin de semana le habría pedido retomar la relación. Ante la negativa, y presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas, el hombre tomó un cuchillo y la amenazó con lesionarla.

La mujer manifestó además que ya había denunciado anteriormente al agresor, quien incluso estuvo detenido por hechos similares, y expresó que teme por su integridad física.

Tras tomar conocimiento de la situación, los efectivos policiales se comunicaron con la fiscal María del Pilar Gallo, de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, quien dispuso la inmediata aprehensión del acusado. Luego de un recorrido por la zona, el sujeto fue localizado y detenido.

El violento permanece alojado en sede policial y en los próximos días será trasladado a la Unidad Fiscal, donde será indagado por la representante del Ministerio Público Fiscal.