Trump rechazó una cumbre del G7 en París y lanzó una dura frase sobre Macron: “No le queda mucho tiempo”

El presidente de Estados Unidos descartó viajar a Francia tras Davos y puso en duda la continuidad política de Emmanuel Macron, en medio de tensiones por Groenlandia, Ucrania y la iniciativa de paz para Gaza.

Hoy 21:32

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes asistir a la cumbre especial del G7 en París, convocada por Emmanuel Macron para este jueves, al considerar que al mandatario francés “no le queda mucho tiempo” en el poder.

“No, no iré porque, como sabes a Emmanuel no le queda mucho tiempo y no hay garantía de continuidad. Es amigo mío. Es un buen tipo. Me cae bien Macron, pero no va a estar mucho más tiempo en el cargo”, expresó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.

El magnate estadounidense agregó que “es mejor reunirse con las personas directamente involucradas”.

En los últimos días, Trump amenazó con imponer aranceles a Francia por sus maniobras militares para defender Groenlandia, la isla danesa que Washington quiere anexarse, y ante la negativa de Macron a sumarse a la Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional para Gaza liderado por el mandatario estadounidense.

Macron, cuyo mandato concluye en 2027, propuso a Trump celebrar una cumbre del G7 en París el próximo jueves, a la que podría invitar a Rusia, Ucrania y Dinamarca.

El propio Trump fue quien publicó en su red social, Truth Social, un mensaje privado de Macron en el que el presidente francés lo invitaba a hacer escala en París tras su asistencia al Foro de Davos para abordar los desacuerdos sobre Ucrania, Groenlandia y Siria.

“Amigo mío, estamos completamente de acuerdo en el tema de Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué haces en Groenlandia”, escribió Macron en el mensaje a Trump, que el presidente estadounidense reveló.

Por ello, Macron le sugirió: “Puedo organizar una reunión del G7 en París el jueves por la tarde después de Davos”, donde Trump estará a partir de este miércoles. “Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”, continuó.

“Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos al margen de la reunión”, completó su oferta el presidente francés, que firma el mensaje con su nombre de pila, Emmanuel.