Defensa Civil de la Municipalidad pidió precaucion debido a la crecida del río Dulce

Instaron a los bañistas a tomar todas las medidas correspondientes.

Hoy 21:39

Por el incremento del nivel del río Dulce, Defensa Civil de la Capital instó a los bañistas a tomar precauciones, respetar las indicaciones de los guardavidas y no ingresar al agua, como medida preventiva contra posibles accidentes.

Daniel Pikaluk, titular de la repartición, informó que "el caudal y la corriente del río están aumentando actualmente a 200 metros cúbicos por segundo, previendo alcanzar los 400 en los próximos días, lo que representa un incremento notable".

"Es muy probable que ese aumento venga con muchos elementos extraños desde el embalse, como restos de ramas y troncos, residuos y otros objetos que pueden provocar todo tipo de inconvenientes, por lo que recomendamos a los vecinos no ingresar al cauce", afirmó.

El funcionario municipal indicó que se reforzará la vigilancia en la zona de los balnearios y remarcó la importancia de escuchar a los agentes de Defensa Civil, Guardavidas, Policía y Ger apostados en la zona.

"Este notable aumento se debe a las abundantes lluvias registradas días pasados, que incrementaron el caudal de todos los ríos que desembocan en el dique y se redirigen al río Dulce", señaló.