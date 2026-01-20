Ingresar
La Municipalidad continúa con las fumigaciones para prevenir la propagación del dengue

El trabajo se realiza con operarios de la Dirección de Calidad de Vida.

Hoy 21:39

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Calidad de Vida, puso en marcha un nuevo operativo semanal de fumigaciones con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del dengue.

Esta vez, los operarios intervinieron en los barrios Independencia, Ulluas, Ampliación Independencia, Telefónicos y Parque del Río I y II, cubriendo todos los espacios verdes, calles y sectores de uso común.

Cabe resaltar que, en cada operativo, se utilizan productos autorizados por las autoridades sanitarias y equipamiento específico que garantiza la efectividad del procedimiento.

Desde el municipio recordaron a los vecinos la importancia de acompañar estas acciones con medidas preventivas en sus domicilios, como eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y canaletas, tapar tanques y utilizar repelentes.

