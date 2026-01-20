Polémica por las fotos con las que despidieron al nene de 12 años que murió tras un enfrentamiento con la Policía

El menor, identificado como Uriel Alejandro Giménez, falleció durante un operativo cerrojo en el partido bonaerense de Tres de Febrero. En redes sociales, familiares y allegados lo despidieron con imágenes que generaron fuerte controversia.

Hoy 22:07

Un nene de 12 años murió durante la madrugada de este martes tras un enfrentamiento con la Policía en el marco de un operativo cerrojo realizado en el partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. El menor fue identificado como Uriel Alejandro Giménez.

Pocas horas después del hecho, familiares y personas cercanas al chico lo despidieron en redes sociales con distintos mensajes. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las imágenes que acompañaron las publicaciones, ya que en varias de ellas se lo veía portando armas de fuego y conduciendo motocicletas, situaciones que generaron una fuerte polémica.

“Mal ahí primo, re dolido quedé. Te voy a extrañar mucho, volá alto rochito”, escribió uno de sus allegados junto a una foto en la que se observa al menor arriba de una moto Kawasaki.

En la misma línea, una joven publicó un video en Instagram donde se ve a Giménez manejando a gran velocidad. “Ese día me hiciste asustar”, escribió. También aparecieron comentarios como “Robate el cielo”, “Robate el cielo, gordo” y expresiones contra la Policía, que avivaron aún más la controversia.

Otras de las imágenes que circularon y causaron impacto muestran al menor posando con distintas armas de fuego.

Cómo fue el enfrentamiento y el operativo cerrojo en Tres de Febrero

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Fire. Al advertir la presencia policial, los sospechosos escaparon y se inició una persecución.

Durante la huida, los ocupantes del vehículo abrieron fuego contra el personal policial. Los efectivos repelieron la agresión y se desató un tiroteo que finalizó en el Barrio de Emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados lograron escapar a pie.

Dentro del vehículo, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Uriel Giménez y varias vainas servidas. Personal del SAME constató que el menor murió como consecuencia de disparos de arma de fuego.

Investigación judicial y antecedentes

La causa quedó a cargo de la UFI N°6, que ordenó pericias a la Gendarmería Nacional. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y un subteniente resultó imputado.

Además, fuentes del caso confirmaron que el menor tenía antecedentes por encubrimiento en una causa iniciada el 27 de octubre de 2025, tramitada en la comisaría 11ª de Tres de Febrero.

Mientras avanza la investigación, la Policía continúa con la búsqueda de los dos prófugos que lograron escapar tras el tiroteo.