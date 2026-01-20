Murió a los 92 años Adela Gleijer, actriz de “Verano del ’98” y “Los Roldán”

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de la reconocida intérprete, esposa de Juan Manuel Tenuta y madre de Andrea Tenuta. Fue distinguida con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

El mundo del espectáculo despide a Adela Gleijer, reconocida actriz argentina de origen uruguayo, quien murió a los 92 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices y generó un profundo pesar en la comunidad artística.

Colegas, instituciones culturales y referentes del teatro y la televisión expresaron su acompañamiento a su hija, Andrea Tenuta, y a sus familiares, destacando la extensa y valiosa trayectoria de una figura central de las artes escénicas del Río de la Plata.

Una vida dedicada al teatro, la televisión y el cine

Adela Gleijer nació el 20 de septiembre de 1933 en Montevideo. Inició su formación y sus primeros pasos como actriz en Uruguay, impulsada por una vocación temprana que marcaría una carrera de más de seis décadas.

En 1956 debutó en el Teatro El Galpón con la obra “El centroforward murió al amanecer”. En ese ámbito conoció a Juan Manuel Tenuta, quien se convertiría en su esposo y compañero de vida y escenario. Poco tiempo después se radicó en Buenos Aires, donde desarrolló gran parte de su carrera artística.

Su paso por los grandes escenarios argentinos

Ya instalada en Argentina, Gleijer integró elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, y participó en numerosas obras que consolidaron su prestigio. Entre ellas se destacan “Rey Lear”, “El círculo de tiza caucasiano”, “Hombre y superhombre”, “Lo frío y lo caliente”, “Lupines”, “El prisionero de la Segunda Avenida” y “Gris de ausencia”.

También formó parte de ciclos emblemáticos como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad, donde combinó su labor artística con un fuerte compromiso cultural y social.

Una presencia inolvidable en la televisión argentina

En televisión, Adela Gleijer dejó una huella imborrable con participaciones en ficciones de gran popularidad. Entre los títulos más recordados figuran “Verano del ’98”, “Los Roldán”, “Sos mi vida”, “Celeste, siempre Celeste”, “Amo y señor”, “Vulnerables”, “Mujeres asesinas”, “El hombre de tu vida”, “Trillizos dijo la partera” y “Pobre diabla”, entre muchos otros.

Su carrera en el cine

En la pantalla grande, trabajó en películas como “Flores robadas en los jardines de Quilmes”, “La fidelidad”, “Cerro Bayo”, “Casi no nos dimos cuenta”, “El señor presidente” y “Contragolpe”, demostrando una notable versatilidad interpretativa.

Reconocimientos y legado

En 2006, recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Senado de la Nación, en reconocimiento a su extensa carrera y a su compromiso con el arte.

Junto a Juan Manuel Tenuta formó una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Su hija, Andrea Tenuta, continuó el legado familiar y también se destacó como actriz.

El legado de Adela Gleijer perdura en el teatro, la televisión y el cine argentino. Su nombre queda ligado a una forma de entender la actuación basada en la ética profesional, la sensibilidad y el compromiso cultural.