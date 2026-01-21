Donald Trump volaba a Davos, pero debió regresar de urgencia por un desperfecto en el avión

El Air Force One detectó una falla eléctrica poco después de despegar rumbo a Suiza y retornó a Washington por precaución. El incidente retrasará la llegada del mandatario al Foro Económico Mundial, donde lo esperan líderes europeos.

Hoy 06:00

Mientras volaba a Davos, Suiza, para encontrarse con los líderes políticos y globales del mundo, el avión del presidente Donald Trump sufrió un desperfecto técnico y tuvo que regresar a Washington la noche de este martes.

Según informó el pool de prensa que acompaña al mandatario republicano, tras el despegue a las 9.30 desde la Base Aérea Andrews, la tripulación del Air Force One identificó "un problema eléctrico menor" y, por precaución, decidió dar la vuelta para aterrizar nuevamente en la Base y continuar el viaje en otra aeronave.

La información fue transmitida a los periodistas por la secretaria de Comunicaciones de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según reportaron los miembros de la prensa a bordo del AF1, las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente tras el despegue, pero no se ofreció ninguna explicación.

Incluso, Leavitt hizo una broma sobre que el avión qatarí suena "mucho mejor" ahora mismo, en referencia al polémico regalo a Trump que había anunciado el gobierno de Qatar: un lujoso avión presidencial para que el jefe de la Casa Blanca pudiera trasladarse con todas las comodidades.

"Esto obviamente retrasará nuestra llegada a Zúrich", señalaron desde el entorno presidencial. Desde allí, el mandatario debía trasladarse a la localidad de Davos, en los Alpes suizos, donde se lleva a cabo el Foro Económico Mundial. El avión aterrizó nuevamente en la Base alrededor de las 23.20, hora de Washington, la 1.20 de la madrugada en la Argentina.

Trump subió luego a otra aeronave, un Air Force C-32, un Boeing 757 modificado que suele utilizar para viajes nacionales a aeropuertos más pequeños, y retomó su viaje rumbo al Foro Económico Mundial de Davos poco después de la medianoche.

El mandatario republicano tenía previsto pronunciar un discurso a las 8.30 (hora local) de este miércoles en Davos, poco después de aterrizar en Suiza. Sin embargo, el desperfecto en el avión y el posterior cambio de aeronave harían que la exposición probablemente se retrase.