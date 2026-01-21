Benjamin Netanyahu aceptó integrar la Junta de Paz de Donald Trump que supervisará Gaza

Luego de cuestionar la composición del organismo, el primer ministro de Israel confirmó su participación en la iniciativa que busca garantizar el alto el fuego.

Hoy 06:05

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este miércoles que aceptó integrar la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras las críticas iniciales de su oficina a la composición del comité ejecutivo del organismo, que incluía a Turquía, un rival regional de Israel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"El primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció que aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se unirá como miembro del Consejo Supremo de Paz, que estará compuesto por líderes mundiales", recoge un comunicado difundido por la oficina del mandatario israelí.

Tras más de dos años de ofensiva y manteniendo aún tropas y territorio ocupado en Gaza, Netanyahu pasará a formar parte del órgano encargado, según la descripción de la Casa Blanca, de "proporcionar supervisión estratégica, movilizar recursos internacionales y garantizar la rendición de cuentas mientras Gaza pasa del conflicto a la paz y el desarrollo".

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Otros dirigentes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya habían confirmado haber recibido una carta del mandatario republicano para unirse.

Este lunes, el portavoz de Vladimir Putin dijo que el presidente de Rusia había "recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz".

Por otro lado, desde el entorno de Emmanuel Macron aseguraron que Francia rechazó ser integrante al considerar que la propuesta actual va más allá de la situación en Gaza y plantea cuestiones "sobre el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar".

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que nombró a un Comité Ejecutivo formado por personas de su confianza: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

El magnate estadounidense configuró también un Comité Ejecutivo para Gaza en apoyo del Alto Representante para Gaza (el búlgaro Nickolay Mladenov) y del comité de tecnócratas palestinos que quedará a cargo del enclave (Comité Nacional para la Administración de Gaza).

Este comité, que cuenta con integrantes de Qatar y Turquía, había despertado protestas en el Gobierno de Netanyahu, que consideró que incluía personas tolerantes con el grupo islamista Hamas.

Se esperaba que se conocieran más detalles del organismo este jueves, cuando Trump participe de un anuncio oficial sobre la Junta de Paz durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Aunque todavía no se difundieron los estatutos oficiales, un borrador obtenido por agencias de noticias indica que una parte sustancial del poder quedaría concentrada en manos del propio Trump. Según ese documento, una contribución de 1.000 millones de dólares garantizaría una membresía permanente.