Léa Seydoux se suma a Mikey Madison en la nueva adaptación de La máscara de la muerte roja

La película, basada en el clásico cuento de Edgar Allan Poe, será dirigida por Charlie Polinger. El rodaje está previsto para febrero en Hungría.

Léa Seydoux integrará el elenco principal junto a Mikey Madison en The Masque of the Red Death, una nueva adaptación cinematográfica de La máscara de la muerte roja, el relato de Edgar Allan Poe publicado originalmente en 1842 en Graham’s Magazine.

El cuento narra la historia del príncipe Próspero, quien, ante el avance de una peste mortal, se aísla junto a un grupo selecto en un palacio amurallado, mientras fuera de sus muros la población sufre enfermedad y muerte. La aparente seguridad del encierro se ve alterada durante un baile de disfraces, cuando aparece una figura inesperada: la Muerte Roja.

En la película, Mikey Madison interpretará a dos hermanas gemelas de clase alta. Una de ellas, desaparecida desde hace tiempo, reaparece de manera sorpresiva durante el baile. Por su parte, Léa Seydoux encarnará a una misteriosa dama de compañía, cuya presencia en el evento también despierta interrogantes.

El relato de Poe ha tenido múltiples adaptaciones cinematográficas, entre las que se destaca la versión dirigida por Roger Corman en 1964, protagonizada por Vincent Price.

La nueva versión está escrita y dirigida por Charlie Polinger y cuenta con el respaldo de Picturestart y A24, compañía que además se encargará de su distribución internacional. El proyecto ha sido definido como una comedia de humor negro con una mirada revisionista, y su rodaje comenzará en febrero en Hungría.

Esta será la segunda película de Polinger tras The Plague, un drama psicológico recientemente estrenado en Estados Unidos y que llegará a España próximamente de la mano de YouPlanet Pictures. En su elenco se destaca Joel Edgerton, y la película fue presentada en la última edición del Festival de Sitges.

En cuanto a Léa Seydoux, la actriz tiene pendiente el estreno en España de Silent Friend, dirigida por Ildikó Enyedi, que tras su paso por la Seminci de Valladolid llegará al país a través de Filmin.

Para Mikey Madison, este proyecto será el tercero que rueda desde que obtuvo el Oscar por su actuación en Anora hace un año. Sus otros trabajos recientes incluyen Reptilia, dirigida por Alejandro Landes, y The Social Reckoning, secuela de La red social, escrita y dirigida por Aaron Sorkin.

The Social Reckoning cuenta además con las actuaciones de Jeremy Allen White, Bill Burr y Jeremy Strong, y está inspirada en The Facebook Files, la serie de artículos publicada en 2021 por Jeff Horwitz en The Wall Street Journal, que expuso el funcionamiento interno de la red social y los daños asociados a su actividad. El estreno en cines está previsto para octubre.