Rachel McAdams recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Hoy 07:08

La actriz canadiense Rachel McAdams fue homenajeada este martes 20 de enero con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, correspondiente a la categoría de motion pictures. Se trata de la estrella número 2.833, otorgada en reconocimiento a su trayectoria en la industria cinematográfica.

La ceremonia se llevó a cabo en Los Ángeles y contó con la participación de personas cercanas a la intérprete, entre ellas el director Sam Raimi, con quien McAdams trabaja en su próxima película, y el actor Domhnall Gleeson, su coprotagonista en About Time.

Durante el acto, la actriz, de 47 años, se mostró visiblemente emocionada al recordar los comienzos de su carrera y agradeció a quienes la acompañaron a lo largo de su camino profesional. En su discurso, dedicó un espacio central a su familia, destacando el apoyo de sus padres y de su hermana, a quienes atribuyó parte fundamental de su crecimiento y consolidación como actriz.

McAdams también mencionó a su pareja, el guionista Jamie Linden, a quien definió como su “estrella del norte”, en referencia a su acompañamiento constante tanto en el plano personal como profesional.

Con una carrera iniciada a comienzos de los años 2000, Rachel McAdams construyó una filmografía diversa, que la posicionó como una de las actrices más reconocidas de su generación. Su salto a la popularidad llegó con títulos como Mean Girls y The Notebook, y continuó con participaciones destacadas en películas como Wedding Crashers, Midnight in Paris, Spotlight —por la que recibió una nominación al Óscar— y Doctor Strange, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.