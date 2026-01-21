Ingresar
Rachel McAdams recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz canadiense fue distinguida con la estrella número 2.833 por su trayectoria en cine, en una ceremonia realizada en Los Ángeles con la presencia de colegas y familiares.

Hoy 07:08

La actriz canadiense Rachel McAdams fue homenajeada este martes 20 de enero con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, correspondiente a la categoría de motion pictures. Se trata de la estrella número 2.833, otorgada en reconocimiento a su trayectoria en la industria cinematográfica.

La ceremonia se llevó a cabo en Los Ángeles y contó con la participación de personas cercanas a la intérprete, entre ellas el director Sam Raimi, con quien McAdams trabaja en su próxima película, y el actor Domhnall Gleeson, su coprotagonista en About Time.

Durante el acto, la actriz, de 47 años, se mostró visiblemente emocionada al recordar los comienzos de su carrera y agradeció a quienes la acompañaron a lo largo de su camino profesional. En su discurso, dedicó un espacio central a su familia, destacando el apoyo de sus padres y de su hermana, a quienes atribuyó parte fundamental de su crecimiento y consolidación como actriz.

McAdams también mencionó a su pareja, el guionista Jamie Linden, a quien definió como su “estrella del norte”, en referencia a su acompañamiento constante tanto en el plano personal como profesional.

Con una carrera iniciada a comienzos de los años 2000, Rachel McAdams construyó una filmografía diversa, que la posicionó como una de las actrices más reconocidas de su generación. Su salto a la popularidad llegó con títulos como Mean Girls y The Notebook, y continuó con participaciones destacadas en películas como Wedding Crashers, Midnight in Paris, Spotlight —por la que recibió una nominación al Óscar— y Doctor Strange, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

