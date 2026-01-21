Trump lanzó duras críticas a la ONU y planteó que su Junta de la Paz podría sustituirla

El mandatario estadounidense recriminó a la Organización de las Naciones Unidas por ser “ineficaz para poner fin a las guerras”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería continuar, debido a su potencial, pero que la Junta de la Paz propuesta por él mismo "podría" reemplazar a la organización.

Durante su discurso durante la conferencia de prensa en la Casa Blanca para conmemorar el primer aniversario de su segundo mandato, Trump criticó reiteradamente a la ONU por ser ineficaz para poner fin a las guerras, y añadió que debería seguir existiendo porque “el potencial es tan grande”.

La Junta de la Paz fue propuesta originalmente como parte del plan de paz de 20 puntos redactado por Estados Unidos para poner fin al conflicto palestino-israelí y ayudar a la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Sin embargo, según la agencia Xinhua, un borrador de la Carta de la Junta de Paz, supuestamente adjunto a las cartas de invitación enviadas a numerosos líderes mundiales, no hace referencia a Gaza y, en su lugar, esboza una visión del organismo como una organización controlada por Estados Unidos destinada a ayudar a resolver conflictos y guerras en todo el mundo.

"Es una 'ONU de Trump' que ignora los fundamentos de la Carta de la ONU", afirmó un diplomático citado por Reuters. Otros tres diplomáticos occidentales dijeron que, de seguir adelante, probablemente socavaría a la ONU.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, "cree que los Estados miembros son libres de asociarse en diferentes grupos", dijo el domingo Farhan Haq, portavoz adjunto del jefe de la ONU, en respuesta a una pregunta sobre el borrador de la carta para la Junta de la Paz.