Dafne Keen protagonizará el thriller erótico "Driver"

La actriz encabezará un proyecto de tono adulto ambientado en la noche londinense, junto a Aidan Gillen, bajo la dirección debut de Patrick Ireland.

Hoy 08:16

La actriz Dafne Keen fue confirmada como protagonista de “Driver”, un thriller erótico de corte criminal que marcará un giro hacia registros más oscuros y adultos en su carrera. En la película interpretará a Camden, una joven trabajadora sexual que se mueve en los márgenes más turbios de la noche de Londres.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia sigue a Trey, un exconvicto que intenta rehacer su vida trabajando como chofer nocturno, papel a cargo de Aidan Gillen, conocido por sus participaciones en Game of Thrones y Peaky Blinders. A lo largo del relato, Trey establece un vínculo con Camden, relación que se ve amenazada cuando su pasado criminal vuelve a aparecer y complica la situación de ambos.

Dafne Keen

“Driver” será el debut como director de Patrick Ireland, quien también firma el proyecto como una propuesta centrada en un romance criminal con un enfoque crudo y realista. La producción apunta a explorar las dinámicas de poder, supervivencia y conexión emocional en un entorno urbano marcado por la violencia y la ilegalidad.