Rechazan la eximición de prisión para uno de los policías acusado de peculado en Ciberseguridad

El juez de Control y Garantías Sergio Guillet desestimó el pedido presentado por la defensa y fundamentó su decisión en la etapa inicial del proceso y los riesgos procesales.

Hoy 08:49

En el marco de la causa conocida como “Ciberseguridad”, el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet, rechazó el pedido de eximición de prisión solicitado a favor del oficial subinspector Nahuel Flekenstein Díaz, quien se encuentra bajo investigación judicial. La resolución fue adoptada luego de que la Fiscalía decretara el secreto de sumario.

Además del rechazo a la eximición de prisión, el magistrado también desestimó un planteo de hábeas corpus presentado por la defensa del efectivo policial, a cargo del abogado Lucas Cabañas. Tras la negativa, el letrado interpuso un recurso de apelación, por lo que la cuestión será ahora analizada por la Cámara de Apelaciones.

Si bien el proceso se encuentra bajo un estricto hermetismo, trascendió que el juez fundamentó su decisión en la etapa inicial de la investigación y en las evidencias incorporadas al expediente. En ese sentido, consideró que persisten elementos de sospecha e indicios sobre la presunta autoría o participación del imputado en los hechos investigados.

De acuerdo con la imputación formulada por la fiscal Érika Leguizamón, Flekenstein Díaz enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de instrumentos públicos, en perjuicio de la administración de justicia.

En su resolución, Guillet señaló que continúan vigentes riesgos procesales, entre ellos el riesgo de fuga, vinculado a la pena en expectativa por la calificación legal atribuida, y el posible entorpecimiento de la investigación.

Cabe recordar que, a 30 días del inicio de la causa, la Justicia ordenó recientemente la detención del subcomisario Exequiel del Jesús Guzmán, segundo jefe del Departamento de Ciberseguridad, en el marco de una investigación por la presunta venta ilegal de teléfonos celulares secuestrados.

Con la apelación ya presentada, la defensa buscará revertir la decisión en una instancia superior, mientras la investigación continúa bajo secreto de sumario.