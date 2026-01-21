Ingresar
Güemes sumó rodaje con un amistoso ante la Reserva de Unión Santiago

El Gaucho que atraviesa su etapa de preparación de cara al inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional, disputó un nuevo amistoso en el estadio Roberto "Tito" Molinari.

Hoy 12:32
Güemes Unión Santiago

Güemes logró una sólida victoria al derrotar 4-0 a Unión Santiago (Reserva Local) en un partido amistoso disputado en el estadio Roberto Osvaldo Molinari. El elenco que milita en la Primera Nacional de AFA marcó claras diferencias y aprovechó el encuentro para seguir ajustando detalles en su preparación.

Los goles del conjunto gaucho fueron convertidos por Marcelo Benítez, de tiro libre, Juan Sánchez Sotelo, en dos oportunidades, y Maico Quiroz, que cerró la cuenta en una tarde favorable para el equipo dirigido por Juan Vita. El arbitraje estuvo a cargo de Raúl Ávila, con Nahuel Sayago y Álvaro Leguizamón como asistentes.

Más allá del resultado, el amistoso le permitió a Güemes continuar con la puesta a punto del plantel, dándole minutos a distintas variantes y consolidando su funcionamiento colectivo frente a un rival local. El equipo mostró orden, efectividad y un buen ritmo de juego en los 90 minutos.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA GALERÍA DE FOTOS COMPLETA

De cara a lo que viene, el Gaucho afrontará su próximo amistoso ante San Martín de Tucumán el sábado, y luego cerrará la etapa de preparación frente a Mitre. En cuanto al mercado de pases, no se esperan nuevas incorporaciones, ya que el entrenador Juan Vita manifestó estar conforme con el plantel armado para encarar la competencia.

