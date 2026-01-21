Argentinos Juniors debuta ante Midland en los 32avos de la Copa Argentina

El Bicho pone primera en una nueva edición del certamen federal y se mide con un Midland que viene de un 2025 histórico.

Hoy 09:00

Los 32avos de final de la Copa Argentina continuarán este miércoles desde las 21.15, con el cruce entre Argentinos Juniors y Midland, que se disputará en La Fortaleza de Lanús y será televisado por TyC Sports. El encuentro marcará el estreno de ambos equipos en el certamen, con realidades distintas pero con la misma ilusión de avanzar de fase.

Argentinos Juniors llega con sed de revancha tras haber sido subcampeón de la última edición, cuando cayó por penales ante Independiente Rivadavia. El equipo dirigido por Nicolás Diez buscará cortar una racha de 16 años sin títulos, apoyado en una base competitiva y en refuerzos de jerarquía como Gino Infantino, Enzo Pérez, Brayan Cortés y Leandro Fernández. Además, el Bicho afrontará en paralelo el Repechaje de la Copa Libertadores, lo que eleva la exigencia del semestre.

Enfrente estará Midland, que atraviesa el mejor momento de su historia reciente. El Funebrero tuvo un 2025 perfecto, al consagrarse campeón tanto del Torneo Apertura como del Clausura, logro que le permitió convertirse en campeón absoluto y sellar el ascenso a la Primera Nacional. Será su primera participación en esa categoría tras 111 años de historia, y ahora buscará trasladar ese envión al plano nacional.

El duelo asoma como un desafío interesante: Argentinos, con la obligación que impone la categoría y el peso de su historia, y Midland, con el entusiasmo intacto y sin nada que perder. La Copa Argentina, fiel a su esencia, vuelve a ofrecer un escenario donde todo puede pasar.