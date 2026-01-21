En vivo: Argentinos Juniors debuta ante Midland en los 32avos de la Copa Argentina

El Bicho pone primera en una nueva edición del certamen federal y se mide con un Midland que viene de un 2025 histórico.

Hoy 21:07

Los 32avos de final de la Copa Argentina continuarán este miércoles desde las 21.15, con el cruce entre Argentinos Juniors y Midland, que se disputará en La Fortaleza de Lanús y será televisado por TyC Sports. El encuentro marcará el estreno de ambos equipos en el certamen, con realidades distintas pero con la misma ilusión de avanzar de fase.

