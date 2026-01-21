Ingresar
En vivo: Argentinos Juniors debuta ante Midland en los 32avos de la Copa Argentina

El Bicho pone primera en una nueva edición del certamen federal y se mide con un Midland que viene de un 2025 histórico.

Hoy 21:07

Los 32avos de final de la Copa Argentina continuarán este miércoles desde las 21.15, con el cruce entre Argentinos Juniors y Midland, que se disputará en La Fortaleza de Lanús y será televisado por TyC Sports. El encuentro marcará el estreno de ambos equipos en el certamen, con realidades distintas pero con la misma ilusión de avanzar de fase.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

