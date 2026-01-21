“Vengo de la comparsa”: la insólita justificación de un conductor con 2,27 de graduación alcohólica

El conductor fue interceptado durante un operativo y arrojó una cifra que sorprendió a los agentes y activó el protocolo de inhabilitación inmediata.

Hoy 22:21

Las rutas de Entre Ríos fueron el escenario de los controles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la noche del martes. Un conductor fue interceptado durante un operativo y arrojó 2,27 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que sorprendió a los agentes y activó el protocolo de inhabilitación inmediata.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se llevó a cabo en Gualeguaychú como parte de los operativos diarios que despliega la ANSV para detectar y desalentar el consumo de alcohol al volante. El resultado del test, que figura entre los más altos registrados en la jornada, derivó en la retención del vehículo y la inhabilitación de la licencia de conducir del involucrado.

La escena no terminó ahí: el hombre, visiblemente desorientado, intentó explicar su estado aludiendo a una noche de fiesta. “Vengo de la comparsa, me iba a dormir”.

El episodio no fue aislado. Durante el mismo operativo, los agentes solicitaron un test de alcoholemia a una motociclista. Según el audio registrado en el video del procedimiento, la mujer reconoció: “Sí. Pero nada, o sea, medio vaso. No sé si... No es que estoy mamada o borracha”, aunque el resultado contradijo sus palabras. El dispositivo marcó 0,55 gramos de alcohol por litro de sangre, el doble del límite permitido para circular en moto. “055, es el doble del permitido”, le explicó el agente, en una interacción recogida en el mismo material audiovisual.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Circular en moto bajo los efectos del alcohol implica riesgos adicionales: disminución de la estabilidad, mayor tiempo de reacción y probabilidad elevada de sufrir lesiones ante cualquier maniobra inesperada. La ANSV sostiene que el alcohol afecta la coordinación, la percepción y la capacidad de respuesta, lo que incrementa las posibilidades de siniestros viales.

Estos controles de alcoholemia forman parte de una estrategia nacional que la Agencia Nacional de Seguridad Vial implementa en diferentes puntos del país. El objetivo es detectar situaciones de riesgo y reforzar la prevención de accidentes, especialmente en contextos de eventos masivos o celebraciones nocturnas.

Te recomendamos: Números que preocupan: Salta tuvo el registro de alcoholemia más alto del país

Los operativos continuarán de manera sostenida en Gualeguaychú y otras ciudades, en línea con la política de tolerancia cero frente al consumo de alcohol al conducir.

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó 966 conductores con alcoholemia positiva en las rutas del país y una de ellas incluso superó los límites máximos del dispositivo. El dato surge de los controles diarios que se desplegaron durante la temporada de verano en 39 puntos estratégicos de alta circulación, abarcando tanto rutas nacionales como autopistas y accesos a los destinos turísticos más concurridos.

La magnitud de los operativos quedó reflejada en las cifras: 231.962 vehículos fueron controlados a lo largo de 2.913 intervenciones, según informó la propia entidad en un reporte oficial. A raíz de estos procedimientos, se labraron 5.085 actas de infracción por distintas faltas a la normativa vigente, siendo el consumo de alcohol al volante la transgresión más frecuente.

Corrientes: detuvieron a un conductor en la Ruta Nacional 14 que dio un récord de alcoholemia en la provincia

Te recomendamos: Un subcomisario dio positivo en un control de alcoholemia mientras manejaba un móvil oficial

Un control de tránsito sobre la Ruta Nacional 14 en Corrientes generó sorpresa y preocupación entre las autoridades viales. Todo ocurrió durante un operativo conjunto en las inmediaciones de Paso de los Libres, cuando se detectó uno de los valores más altos de alcoholemia positiva en lo que va de 2026.

La intervención tuvo lugar en el kilómetro 499 de la Ruta Nacional 14, donde personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía de la Provincia de Corrientes realizaba controles coordinados. Allí, un conductor fue sometido al test de alcoholemia y el resultado arrojó 3,05 gramos por litro de alcohol en sangre.

Este dato fue confirmado por la Subsecretaría de Seguridad Vial de Corrientes, que remarcó que se trata del nivel más alto registrado en el país durante el año, según lo informado por el subsecretario Juan Manuel Saloj.

La noticia se difundió a través de las redes sociales de la SSV, con un mensaje que apuntó directo a la conciencia vial: “Conducir alcoholizado no es un error: es una decisión que pone vidas en riesgo”, advirtieron desde el organismo. Según declaraciones de Saloj en diálogo con Radio Dos, el funcionario planteó que “es una cuestión cultural que hay que trabajar con la sociedad”.

Durante la temporada de verano, los controles en las rutas de Corrientes se refuerzan con dispositivos fijos y móviles, sumando la fiscalización de documentación, el estado general de los vehículos, la velocidad y la intervención de las áreas correspondientes ante conductas sospechosas.

La SSV destacó que la instalación de estos puestos y la continuidad de los operativos buscan “prevenir tragedias y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública”, en un contexto donde la seguridad vial se vuelve prioridad.