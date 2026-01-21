Donald Trump dijo que llegó a un acuerdo preliminar con la OTAN sobre Groenlandia

El mandatario estadounidense indicó que, gracias a este entendimiento, suspenderá la aplicación de los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero y que afectarían a los aliados europeos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que se alcanzó un marco de acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para negociar el futuro de Groenlandia y la región ártica.

“Hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, en realidad, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, afirmó Trump.

El mandatario republicano explicó que, sobre la base de este entendimiento, “no se impondrán los aranceles que estaban programados para el 1 de febrero”.

En una entrevista posterior con CNBC, Trump ofreció más detalles sobre el alcance y la importancia del acuerdo.

“Tenemos el marco de un acuerdo, va a ser un gran acuerdo para Estados Unidos y para la OTAN. Vamos a trabajar en conjunto en lo que respecta a la región del Ártico y Groenlandia, tiene que ver con la seguridad y otros temas. Es algo complejo, lo explicaremos más adelante. Es el tipo de acuerdo que estábamos buscando. Será un acuerdo para siempre”, adelantó.

“Es un acuerdo que la gente aceptó con entusiasmo, realmente fantástico para Estados Unidos, consigue todo lo que queríamos”, agregó.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la estrategia de Washington hacia el Ártico, una región de competencia global debido a sus recursos minerales y a su valor estratégico frente a Rusia y China.