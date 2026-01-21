Gripe H3N2: “No es COVID, pero puede tener complicaciones graves”, advirtió la Dra. Florencia Coronel

Los casos se duplicaron en una semana. La especialista fue entrevistada en Noticiero 7.

Hoy 23:18

La gripe H3N2, conocida mediáticamente como “supergripe”, encendió las alertas sanitarias en el país luego de que los casos se duplicaran en una semana y se confirmara la primera muerte en Argentina, un hombre de 74 años en la provincia de Mendoza. En ese contexto, la doctora Florencia Coronel, del Ministerio de Salud, llevó tranquilidad a la población durante una entrevista en Noticiero 7, aunque remarcó la importancia de la prevención y la vacunación.

La especialista explicó que se trata de una gripe estacional, distinta al COVID-19 que mutó durante el invierno del hemisferio norte. “No es una gripe nueva, pero es más contagioso y puede generar cuadros más severos, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades previas”, señaló. Aclaró además que, si bien los casos aumentaron, el comportamiento del virus “está dentro de lo esperado para esta época del año”.

Coronel subrayó que la vacuna antigripal sigue siendo la principal herramienta de prevención. Si bien la cepa incluida en la vacuna 2025 no es idéntica al nuevo cuadro, brinda entre un 40 y 50% de protección, especialmente contra las formas graves. La vacuna con la cepa 2026 estará disponible a partir de marzo, y será clave que los grupos de riesgo, mayores de 65 años, niños pequeños, embarazadas y personas con comorbilidades, completen su esquema.

En cuanto a los síntomas, la médica indicó que se presentan con fiebre alta, dolor muscular intenso, cansancio extremo y síntomas respiratorios como tos y dificultad para respirar. “Ante cualquier cuadro compatible, no hay que automedicarse y sí consultar de inmediato al sistema de salud”, remarcó. También recordó medidas básicas pero eficaces: lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, uso de barbijo si hay síntomas y evitar concurrir a lugares públicos estando enfermo.

Finalmente, Coronel llevó tranquilidad a la población santiagueña al confirmar que Santiago del Estero no registra casos hasta el momento. “Tenemos herramientas, vacunas y equipos de salud preparados. La clave es la prevención”, concluyó, al tiempo que recordó que siguen circulando otros virus respiratorios, incluido el COVID, por lo que mantener el calendario de vacunación al día es fundamental.