El tiempo para este jueves 22 de enero en Santiago del Estero: anuncian 34º de máxima y cielo parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa buen tiempo para este jueves 22 de enero, con temperaturas agradables y cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Hoy 00:14

Este jueves 22 de enero, Santiago del Estero tendrá una jornada cálida, con una temperatura máxima de 34 °C y una mínima de 21 °C, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cielo se presentará parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades de lluvias, lo que permitirá el normal desarrollo de actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico extendido, la jornada del viernes mantendrá la tendencia de temperaturas altas con una máxima de 35 °C y una mínima de 23 °C.

Clima jueves 22 de enero

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

El cielo estará mayormente nublado durante todo el día, aunque sin expectativas de precipitaciones, lo que podría moderar ligeramente la sensación térmica.