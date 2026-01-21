“Si me apuntaban, todo hubiese sido distinto”: habló el comerciante al que motochorros intentaron asaltar

Andy Orce fue entrevistado por Noticiero 7 y contó lo que le tocó vivir.

Hoy 22:39

Andy Orce, comerciante santiagueño, relató el tenso momento que vivió al evitar un intento de asalto por parte de dos motochorros en pleno centro de la ciudad, en un hecho ocurrido al mediodía del martes. El hombre brindó su testimonio a Noticiero 7, donde contó cómo advirtió que estaba siendo seguido y cómo logró frustrar el ataque.

Según explicó, todo comenzó cuando salió de una cochera ubicada en inmediaciones de 24 de Septiembre, para luego circular por 9 de Julio e Independencia. “Cuando salgo ya diviso dos personajes que claramente me estaban esperando”, afirmó, y señaló que la situación le resultó sospechosa desde el primer momento, motivo por el cual decidió cambiar su recorrido y mantenerse atento.

El comerciante sostuvo que los motochorros lo siguieron por varias cuadras, ocultándose detrás de autos, hasta que decidió detenerse y esperar. “Si doblaban, ya directamente esperaba y veía qué sucedía”, relató. En ese contexto, aclaró que es usuario legal de armas, todas debidamente registradas, y que actuó pensando también en la seguridad de terceros que se encontraban en la zona.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

“En ningún momento me apuntaron. Si me hubiesen apuntado, quizás todo hubiese sido distinto”, remarcó, al explicar que, al no existir una amenaza directa, no se configuraba la legítima defensa. Sin embargo, al exhibir su arma, los delincuentes se dieron inmediatamente a la fuga y escaparon a toda velocidad en la motocicleta.

Finalmente, el hombre expresó su frustración por la falta de respuesta policial durante la persecución, ya que aseguró haber dado aviso en reiteradas oportunidades sin que se enviara un patrullero. Aun así, destacó que la situación no pasó a mayores: “En ningún momento tuve miedo. Me sentí seguro por la forma de manejarme y porque hoy vivimos con las antenas prendidas, en una época donde la inseguridad es noticia todos los días”.