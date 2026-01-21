Ingresar
El Atlético de Madrid de los argentinos visita al Galatasaray por la Champions League

En Estambul, el Cimbom se juega una de sus últimas chances y el Colchonero busca encaminar la clasificación a octavos de final.

Hoy 09:07

Galatasaray y Atlético de Madrid se enfrentarán este miércoles desde las 14.45 en el RAMS Park de Estambul, por la fase de liga de la Champions League. En uno de los estadios más hostiles del continente, el equipo español intentará dar un paso firme rumbo a los octavos de final, mientras que el conjunto turco buscará hacerse fuerte como local para seguir con vida en el certamen.

El Galatasaray llega con el ánimo en alza tras rescatar un empate agónico ante Gaziantep, resultado que le permitió mantener el liderato en la liga turca, con apenas una derrota en 18 partidos. En el plano internacional, el Cimbom necesita recuperarse luego de dos caídas consecutivas ante Union Saint-Gilloise y Mónaco, que lo obligan a sumar para no perder terreno en la zona de clasificación.

Por su parte, el Atlético de Madrid atraviesa un momento de reconstrucción futbolística. El equipo de Diego Simeone viene de dos victorias seguidas frente a Deportivo La Coruña y Alavés, resultados que ayudaron a dejar atrás la polémica eliminación ante Real Madrid en la Supercopa de España. Tras ese episodio, el Cholo pidió disculpas públicamente y volvió a destacar el rendimiento de Thiago Almada, en medio de versiones sobre su futuro.

El cruce promete intensidad, con un Galatasaray necesitado y un Atlético pragmático, acostumbrado a competir en escenarios adversos. En Estambul, ambos se juegan mucho más que tres puntos.

Probable formación de Galatasaray:
Cakir; Sallai, Sánchez, Bardakci, Elmali; Lemina, Gundogan; Sané, Akgun, Yilmaz; Mauro Icardi.
DT: Okan Buruk.

Posible once de Atlético de Madrid:
Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Thiago Almada; Julián Álvarez y Alexander Sorloth.
DT: Diego Simeone.

