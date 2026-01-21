Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 ENE 2026 | 31º
X
Somos Deporte

Con gol de Simeone, el Atlético de Madrid de los argentinos empató ante el Galatasaray por la Champions League

En Estambul, el Colchonero igualó 1 a 1 en el marco de la fecha 7.

Hoy 16:50
Giuliano Simeone Atlético Madrid

Nota en desarrollo...

TEMAS Champions League Club Atlético de Madrid Diego Simeone Julián Álvarez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. Reconocido médico denunció el robo de 40 mil dólares que tenía guardados en su clínica
  3. 3. El tiempo para este miércoles 21 de enero en Santiago del Estero: anuncian 31º de máxima y cielo algo nublado
  4. 4. Robo millonario en Loreto: sustrajo $14 millones, compró un auto y pidió enterrar el dinero
  5. 5. Profesora fue estafada en $50 millones con un departamento y dos vehículos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT