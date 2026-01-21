Ingresar
En vivo: el Atlético de Madrid de los argentinos visita al Galatasaray por la Champions League

En Estambul, el Cimbom se juega una de sus últimas chances y el Colchonero busca encaminar la clasificación a octavos de final.

Hoy 17:27

Galatasaray y Atlético de Madrid se enfrentarán este miércoles desde las 14.45 en el RAMS Park de Estambul, por la fase de liga de la Champions League. En uno de los estadios más hostiles del continente, el equipo español intentará dar un paso firme rumbo a los octavos de final, mientras que el conjunto turco buscará hacerse fuerte como local para seguir con vida en el certamen.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

