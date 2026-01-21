Desesperada búsqueda de una joven de 22 años en Chaco

La Justicia activó el protocolo de búsqueda. Pasaron 20 días de la desaparición.

Hoy 09:08

Este martes, un hombre de 30 años se presentó en la comisaría Primera metropolitana para denunciar la desaparición de su expareja, Lutmila Alejandra Acebal, de 22 años. Según relató, la joven se ausentó de su domicilio el 1º de enero cerca de las 00:30 en Villa San Juan y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

El denunciante, publica este miércoles Diario Norte de Chaco, indicó que el 18 de enero recibió un mensaje de Lutmila en el que aseguraba que volvería al día siguiente, hecho que finalmente no ocurrió. Ante la falta de novedades, decidió formalizar la denuncia.

También señaló que existen antecedentes de ausencias previas y que la hija en común, una niña de dos años, permanece bajo su cuidado. En un primer momento no se había requerido la activación del protocolo de búsqueda, pero tras la intervención de la fiscalía Nº13 el caso fue derivado al Equipo Fiscal de Género en feria, que dispuso iniciar las actuaciones conforme a los procedimientos vigentes.

Características de la joven

Lutmila es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez blanca y ojos marrones claros. Entre sus rasgos distintivos se mencionan tatuajes de flores en uno de sus pies y la figura de un perro en el antebrazo. Como dato adicional, se informó que la joven solía frecuentar locales nocturnos de Resistencia.