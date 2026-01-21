Una jubilada fue estafada por desconocidos que le robaron más de $600.000 de su cuenta bancaria

La mujer de 63 años reside en el interior del departamento Banda. Denunció que delincuentes virtuales accedieron a su cuenta bancaria y generaron tres préstamos que ella nunca solicitó. La Justicia investiga el caso.

Hoy 09:00

Una jubilada de 63 años, residente en Colonia María Elena, departamento Banda, denunció que fue víctima de una estafa bancaria luego de detectar importantes descuentos en sus haberes. Al presentarse en la entidad donde cobra su jubilación, le informaron que desconocidos habían ingresado a su cuenta y realizado tres préstamos de dinero.

El caso se conoció cuando la mujer radicó la denuncia en la Comisaría N.º 16, tras ser alertada por empleados del banco. Según relató, el lunes cobró su jubilación y advirtió un descuento considerable que no pudo justificar.

Al concurrir a la entidad bancaria, le explicaron que el 15 de diciembre, desde un cajero automático, se habían efectuado tres operaciones crediticias que generaron una deuda superior a los $600.000.

La víctima aseguró que nunca solicitó préstamos ni autorizó esas operaciones, por lo que decidió dar intervención a la Policía. Ante la denuncia, la fiscal Cecilia Guido ordenó que tome intervención el área de Delitos Económicos.

Además, dispuso que se analice la documentación bancaria aportada y se revisen las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos, con el objetivo de identificar al autor o autores del ilícito. La investigación continúa en curso.